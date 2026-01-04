Вучич: Сербия видит угрозу в направленном против нее оборонном сотрудничестве в регионе

Президент Сербии подчеркнул, что в Белграде "внимательно следят" за региональным альянсом

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Белград рассматривает как угрозу вооружение самопровозглашенного Косова вопреки резолюциям ООН и региональное оборонное сотрудничество, направленное против сербских интересов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности республики.

"Мы особенно обеспокоены дальнейшим вооружением Приштины, что противоречит резолюции 1244. Она была де-факто приостановлена великими державами и некоторыми региональными игроками, такими как Турция. Они быстро вооружают Приштину, и особую угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету представляет альянс Приштина - Тирана - Загреб и совместная разработка сложных боевых систем", - отметил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что в Белграде "внимательно следят" за региональным альянсом. Он сообщил, что Сербия "готовится к обороне" от тех, кто открыто угрожает ей, и считает, что сила сербской армии "будет достаточным сдерживающим фактором". "Если кто-то из региона выступит против нас, никто не поможет нам, кроме нас самих", - указал Вучич. Он также полагает, что Сербии не стоит ждать нападения со стороны "великих держав", в частности США.

В марте 2025 года министерства обороны Албании, Хорватии, а также непризнанного Косова подписали трехсторонний меморандум о военном сотрудничестве. Согласно заявлениям трех сторон, декларация направлена на продвижение сотрудничества в строительстве оборонных мощностей, повышение оперативного взаимодействия, противодействие гибридным угрозам, укрепление стратегической устойчивости, а также на полную поддержку евро-атлантической и региональной оборонной интеграции.

Резолюция Совета Безопасности ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также 5 государств Евросоюза.