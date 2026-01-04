Вагенкнехт: отказ Мерца осудить действия США выставляет Германию на посмешище

Лидер германской партии BSW отметила, что ФРГ тем самым также способствует разрушению международного права

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Лидер германской партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за отказ осудить операцию США в Венесуэле и отметила, что слепое повиновение Вашингтону выставляет на посмешище Берлин.

"Что за двойные стандарты! Мерц отказывается осудить являющееся государственным терроризмом нападение США на суверенную страну, включая похищение ее главы", - написала она в X. "Слепо повинуясь США, правительство ФРГ выставляет Германию на посмешище и способствует разрушению международного права", - считает Вагенкнехт.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны в США.