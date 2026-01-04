Протест против империалистической агрессии устроили у посольства США в Мадриде

В преддверии митинга посольство США в Мадриде предупредило о том, что в ближайшие дни в Испании могут пройти демонстрации против американской политики

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Несколько сотен людей присоединились к манифестации у посольства Соединенных Штатов в испанской столице после проведения американской военной операции в Венесуэле. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторы призвали выйти на митинг "против империалистической агрессии и за мир и суверенитет народов". Среди лозунгов, которые скандировали участники демонстрации, можно было услышать "Прочь янки из Латинской Америки", "Мы не хотим быть североамериканской колонией", "Нет НАТО, прочь базы". Из соображений безопасности у здания американского диппредставительства было заметно усилено присутствие правоохранительных органов.

Ранее председатель правительства королевства Педро Санчес, комментируя последние события в Венесуэле, заявил, что Мадрид не признает интервенцию, нарушающую международное право. Премьер призвал уважать Устав ООН и работать над справедливым и согласованным переходным процессом.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Боливарианской Республике, ее президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.