Рубио пригрозил "большими неприятностями" правительству Кубы

Американский госсекретарь отказался раскрывать, какие шаги Вашингтон намерен предпринимать против Гаваны

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинское правительство представляет для американских властей большую проблему и его ждут "большие неприятности".

"Правительство Кубы представляет собой огромную проблему, - сказал он в интервью телеканалу NBC News на вопрос о том - может ли Куба стать следующей после Венесуэлы целью американских властей. - Полагаю, что у них большие неприятности".

Рубио отказался раскрывать, какие шаги Вашингтон намерен предпринимать в отношении Гаваны, но указал, что "ни для кого не секрет", что США "нельзя назвать фанатом" нынешнего кубинского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что не планирует осуществлять военные операции в отношении Кубы, однако выступил с утверждением, что "дела у Кубы очень плохи" и выразил мнение, что "Куба падет сама по себе".

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил военную агрессию США в отношении Венесуэлы и заявил, что регион "подвергается жестокой атаке". Действия Вашингтона он охарактеризовал как "государственный терроризм".