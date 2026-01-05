"Движение "5 звезд" указало на двойные стандарты ЕС в вопросе Венесуэлы

Европарламентарии призвали Брюссель осудить "американскую агрессию"

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Действия США в Венесуэле напоминают государственный переворот, и ЕС должен перестать прибегать к двойным стандартам, которые подрывают его авторитет. Об этом говорится в заявлении европарламентариев итальянского "Движения "5 звезд".

"Соединенные Штаты в очередной раз нападают на суверенное государство, подчиняя международное право логике насилия и оружия. Эта новая война с неопределенным исходом является явной попыткой захватить богатые энергетические ресурсы Венесуэлы, крупнейшего в мире производителя нефти. Европейский союз должен осудить американскую агрессию и похищение [президента Николаса] Мадуро, которые очень напоминают государственный переворот. ЕС должен прекратить использовать позорные двойные стандарты, которые ослабляют его в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении. В нем также указывается на империалистическую политику США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, глава Европарламента Роберта Метсола и глава евродипломатии Кая Каллас позже повторили одни и те же тезисы, что они "призывают к сдержанности" вокруг Венесуэлы и к "демократической передаче власти". Никто из руководителей институтов ЕС не прокомментировал сам факт похищения Мадуро, они лишь отметили, что, по мнению Брюсселя, у него якобы был некий "недостаток легитимности".