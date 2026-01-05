Гутерриш: операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

Военная операция также способна повлиять на регион, считает генсек ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 января. /ТАСС/. Военная операция США способна обострить нестабильность в Венесуэле, негативно повлиять на весь латиноамериканский регион, а также создать опасный прецедент в международных отношениях. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами", - говорится в письменном заявлении Гутерриша, посвященном американской операции в Венесуэле. Этот документ зачитала заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она приняла участие в заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Венесуэлы.