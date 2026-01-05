Гутерриш призвал к соблюдению Устава ООН в связи с ситуацией в Венесуэле

По словам генсека ООН, в международном праве уже существуют необходимые инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и вопросы прав человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Lujain Jo

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости строго придерживаться принципов международного права в связи с последними событиями в Венесуэле.

"В ситуациях столь запутанных и сложных, как та, с которой мы столкнулись сейчас, важно придерживаться принципов", - сказала на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря Розмари Дикарло, зачитывающая заявление от имени главы всемирной организации.

Гутерриш выделил несколько ключевых аспектов, которые должны быть соблюдены: уважение к Уставу ООН для обеспечения мира и безопасности, а также уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств.

Генсек особо отметил запрет на угрозу силой или ее применение, заявив, что "власть закона должна возобладать". По его словам, в международном праве уже существуют необходимые инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и вопросы прав человека. "Это тот путь, которым нам необходимо идти", - заключил глава ООН.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе и назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.