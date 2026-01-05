В Нью-Йорке возле суда, куда доставили Мадуро, протестуют десятки человек

Демонстранты принесли с собой флаги Боливарианской Республики и плакаты с требованием к Вашингтону перестать вмешиваться в дела Латинской Америки

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались на протест возле суда в центре Нью-Йорка, куда ранее доставили вывезенного из Венесуэлы лидера страны Николаса Мадуро и его жену, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты скандируют: "Освободите Мадуро" и "Руки прочь от Венесуэлы". Протестующие принесли с собой флаги Боливарианской Республики и плакаты с требованием к Вашингтону перестать вмешиваться в дела Латинской Америки.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. CNN сообщило, что они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.