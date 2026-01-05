Ассоциация судей Молдавии обвинила Санду в давлении на юстицию

Президент Республики Молдова Майя Санду © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Молдавская ассоциация судей "Голос правосудия" (Vocea Justi iei) обвинила президента Майю Санду в давлении на юстицию. Об этом говорится в заявлении организации в связи с публичным обращением Санду от 30 декабря, в котором она рассказала о планах расширить механизм проверки судей.

"Формулировки, содержащиеся в заявлении президента, создают видимость политического вмешательства в деятельность судебной власти, что несовместимо с принципами конституции и стандартами Совета Европы", - отмечается в документе.

В нем отмечено, что призыв главы государства к Высшему совету магистратуры ускорить внедрение внешней проверки судей "наносит ущерб независимости правосудия и подрывает доверие общества к судебной системе". По мнению авторов заявления, "оценка действий судей может происходить только в рамках установленных законом процедур, а не через публичные заявления и политические требования", а предложение Санду расширить механизм внешней проверки без "четких и предсказуемых рамок вызывает системный риск давления на судей, исполняющих свои обязанности добросовестно".

Два года назад в Молдавии были созданы две комиссии для оценки судей и прокуроров на неподкупность, которые наполовину состоят из иностранцев. Это было одним из условий в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в рамках реформы юстиции. Софинансировало реформу правительство США. Комиссия Vetting проводила оценку судей и прокуроров, а комиссия Pre-vetting - членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Реформа сопровождалось множеством скандалов. Как заявила ушедшая с должности главы Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, Санду и бывший премьер-министр Дорин Речан лично отбирали кандидатов на должности судей и прокуроров.

Оппозиция обращает внимание, что за последние несколько лет под следствием оказались в основном политические оппоненты Санду, с которыми правоохранители работают особенно активно. Как заявил ранее бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, под лозунгом реформ юстиция в Молдавии была подчинена правящей Партии действия и солидарности, которая была учреждена Санду и оказывает ей поддержку.