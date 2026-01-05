ЦАХАЛ угрожает нанести удары по объектам ХАМАС в двух районах на юге Ливана

Военный представитель Израиля Авихай Эдри в видеообращении потребовал от населения покинуть дома, расположенные в опасной зоне

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Анан и Эль-Манара на юге Ливана получили предупреждение от израильской армии о готовящихся ударах по расположенным в них объектах радикального палестинского движения ХАМАС.

Военный представитель Авихай Эдри в видеообращении, распространенном в X на арабском языке, потребовал от населения покинуть свои дома, расположенные в опасной зоне. "В ближайшее время начнется атака на военную инфраструктуру, принадлежащую террористической организации ХАМАС в Анане и Эль-Манаре на территории Южного Ливана, - говорится в заявлении. - Мы настоятельно призываем жителей домов, отмеченных красным цветом на прилагаемых картах, и соседних с ними зданий эвакуироваться или отдалиться от объектов, по котором будут нанесены удары, на значительное расстояние".

2 января истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана и в западной части долины Бекаа. Интенсивные ракетные удары были нанесены по горной местности Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также по ущелью Вади-Зифта, где расположены военно-тренировочные лагеря шиитских бойцов. Всего было совершено не менее десяти авианалетов, о жертвах и пострадавших сведений не поступило.

ХАМАС выступает союзником сил сопротивления на юге Ливана и участвовала в боевых действиях против Израиля в 2023-2024 гг. на стороне "Хезболлах".