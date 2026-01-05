Представитель Колумбии в СБ ООН: Венесуэла должна быть суверенной

Состав правительства не должен определять никто, кроме венесуэльского народа, указала Леонор Салабата Торрес

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 января. /ТАСС/. Состав венесуэльского правительства должен определять народ республики без вмешательства извне. Об этом заявила представитель Колумбии при ООН Леонор Салабата Торрес на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Необходимо действовать в русле инклюзивного и мирного подхода, в русле политического диалога. Венесуэла заслуживает мира, демократии, процветания и достоинства. При этом правительство должно быть суверенным, а состав правительства не должен определять [никто], кроме венесуэльского народа", - указала дипломат.

"Демократию можно строить только опираясь на волеизъявление народов и принципы правового государства. <...> Считаем необходимым снизить градус напряженности, а также отдать предпочтение диалогу и дипломатическим каналам взаимодействия, призываем задействовать механизмы для того, чтобы воспрепятствовать вопиющим нарушениям международного права", - добавила Салабата Торрес.

Дипломат указала, что "Колумбия самым решительным образом осуждает события, которые имели место утром 3 января в Венесуэле". "Невозможно оправдать такого рода деяния, одностороннее применение силы не имеет под собой оснований", - отметила она и напомнила, что "односторонние действия, которые противоречат международному праву, ставят под угрозу региональную стабильность, подрывают безопасность и усугубляют и без того тяжелые тенденции, от которых страдает гражданское население".