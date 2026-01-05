Нетаньяху: Израиль не даст Ирану восстановить ядерную и баллистическую программы

Премьер-министр еврейского государства добавил, что это - его "общая позиция" с президентом США Дональдом Трампом, которая "остается неизменной"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Израиль не позволит Ирану восстановить его ядерную программу и производство баллистических ракет. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы не позволим Ирану восстановить производство баллистических ракет, и мы не позволим ему возобновить его ядерную программу", - сказал израильский премьер, выступая в Кнессете (парламент Израиля). Он добавил, что это - его "общая позиция" с президентом США Дональдом Трампом, которая "остается неизменной". Высказывания премьера цитирует портал Ynet.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших и существенного ущерба нет.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

В конце 2025 года американский портал Axios выступил с утверждением, что Трамп и Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году.