Премьер Дании: если США нападут на Гренландию, "все закончится"

На вопрос, стоит ли ожидать, что американский президент Дональд Трамп откажется от идеи заполучить Гренландию, Метте Фредериксен ответила отрицательно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен © Omer Messinger/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что "все закончится", если США решат напасть на Гренландию.

"Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится", - сказала она в интервью Danmarks radio.

На вопрос, стоит ли ожидать, что президент США Дональд Трамп откажется от идеи заполучить Гренландию, премьер ответила отрицательно. "С самого начала я говорила, что, к сожалению, думаю, что американский президент настроен серьезно", - продолжила Фредериксен. Она также пояснила, что в телефонном разговоре с Трампом донесла позицию своей страны о том, что США не имеют права аннексировать ни одну из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно возвращался к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.