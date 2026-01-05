ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Постпред США утверждает, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы

Это была правоохранительная операция, заявил Майкл Уолтц
16:19

ООН, 5 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц утверждает, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы.

"Как заявил [ранее] госсекретарь [США Марко] Рубио, не ведется война против Венесуэлы и ее народа. Мы не оккупируем страну", - заявил Уолтц. Он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Это была правоохранительная операция <...>", - сказал американский дипломат про захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его насильственный вывоз в США. 

