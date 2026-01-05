ЦАХАЛ заявил о начале новой серии ударов по целям ХАМАС и "Хезболлах" в Ливане

Армейская пресс-служба утверждает, что это было сделано "в ответ на продолжающиеся нарушения соглашения о прекращении огня"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Израильские военные начали наносить новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на продолжающиеся нарушения соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам "Хезболлах" и ХАМАС в Ливане", - говорится в заявлении.