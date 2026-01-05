Уолтц: США не позволят конкурентам и соперникам использовать Западное полушарие

Постпред Соединенных Штатов при ООН принял участие в заседании Совета Безопасности организации, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы

ООН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не позволят противникам, конкурентам и соперникам использовать в своих целях Западное полушарие. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

"Как заявил лишь вчера (4 декабря - прим. ТАСС) госсекретарь [США Марко] Рубио, речь идет о Западном полушарии. Мы здесь живем. И мы не позволим, чтобы Западное полушарие использовалось как база для проведения операций противниками, конкурентами и соперниками нашей страны - Соединенных Штатов", - сказал американский дипломат. Он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава администрации США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал американский лидер, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.