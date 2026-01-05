ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Венесуэла назвала похищение Мадуро нападением на основные принципы международного права

Редакция сайта ТАСС
16:56

Похищение Мадуро вызывает особую озабоченность, это нападение на основные принципы международного права, заявила Венесуэла в СБ ООН. Венесуэла является объектом нападения по причине ее природных богатств и геополитического положения, указывает постпред при СБ ООН. Конституционный порядок в Венесуэле обеспечивается, государство осуществляет контроль над всей территорией.

Новость дополняется. 

