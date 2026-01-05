Постпред при ООН: кубинцы яростно сопротивлялись при атаке США на Венесуэлу

Представитель республики Эрнесто Соберон Гусман назвал действия кубинцев героическими

Редакция сайта ТАСС

ООН, 5 января. /ТАСС/. Погибшие в ходе атаки США на Венесуэлу кубинцы оказали яростное сопротивление в прямых боестолкновениях. Об этом заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Наши соотечественники достойно выполняли свой долг и пали, оказывая нападавшим яростное сопротивление в прямых боевых столкновениях, [произошедших] в результате бомбардировок мест их расквартирования", - указал дипломат, добавив, что действия кубинцев были героическими.