В Пакистане обсудили пути расширения сотрудничества с РФ в сфере здравоохранения

Чиновники затронули темы медицинских технологий, производства вакцин, торговли фармацевтической продукцией и медобразования

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 5 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Пакистана Сайед Мустафа Камал обсудил с послом исламской республики в РФ Файсалом Ниязом Тирмизи пути расширения пакистано-российского сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщил портал Media Today.

По его информации, чиновники обсудили возможности расширения партнерства между двумя странами в области медицинских технологий, производства вакцин, торговли фармацевтической продукцией и медицинского образования. В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам технологического сотрудничества с российскими медучреждениями, обмена опытом со специалистами из России и обучения пакистанских медицинских работников в РФ.

Как отмечает портал, эта встреча стала значимым шагом в формировании основы для более глубокого взаимодействия России и Пакистана в области здравоохранения.

В июле 2025 года министерство информации Пакистана сообщило, что власти исламской республики обсуждают возможность импорта инсулина из РФ, а также строительства завода по производству данного препарата при содействии Москвы. В ноябре того же года министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ рассчитывает на скорый запуск проектов по локализации производства российского инсулина в Пакистане.