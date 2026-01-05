RMF24: польские граждане массово покидают Германию

Такая ситуация вызвана ухудшением экономической ситуации и дискриминацией в ФРГ, сообщила радиостанция

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Matthias Schrader

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Польские граждане впервые за 25 лет начали больше выезжать из Германии, чем мигрировать в ФРГ. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее данным, разница между новыми приездами в Германию и выездами из Германии стала отрицательной и составила более 12 тыс. человек. Всего в ФРГ мигрировали 76 320 человек, а в Польшу вернулись 88 388 граждан.

По информации радиостанции, такая ситуация вызвана ухудшением экономической ситуации в Германии и растущей экономикой Польши, а также дискриминацией внутри ФРГ.