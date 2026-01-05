Эрдоган обсудил с Трампом Венесуэлу, Газу и двусторонние отношения

Турецкая сторона до главы Белого дома "позицию о чувствительных вопросах" Турции в ситуации с Боливарианской Республикой

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом Венесуэлу, Газу, а также вопросы торговли и оборонной промышленности.

"Лидеры обсудили двусторонние отношения в политической сфере между Турцией и Соединенными Штатами, сотрудничество в оборонной промышленности, шаги, которые необходимо предпринять для достижения целевого объема торговли между двумя странами, а также региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Газе и Венесуэле", - говорится с заявлении канцелярии Эрдогана по итогам состоявшегося 5 января разговора.

Выступая ранее после заседания кабинета министров, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом турецкая сторона до главы Белого дома "позицию о чувствительных вопросах" Турции в ситуации с Венесуэлой. Было подчеркнуто, что "Венесуэла не должна скатываться к нестабильности".