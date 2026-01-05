Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь участников СВО из КНДР

ПХЕНЬЯН, 6 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 5 января посетил стройку Мемориального музея в честь военнослужащих Корейской народной армии (КНА), принявших участие в освобождении Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава государства выразил благодарность воинам-строителям, "которые прилагают самоотверженные усилия к обеспечению наивысшего качества во всех процессах строительства". Совместно они посадили дерево на территории музея.

Выступая на церемонии, Ким Чен Ын отметил, что "благородная жертва и героические подвиги участников боев в священной войне за справедливость и достоинство станут крепкими корнями и надежным фундаментом, поддерживающими могущество Кореи" и вдохновят патриотизм в сердцах всех граждан народной республики.

Он назвал Мемориальный музей боевых подвигов в зарубежной военной операции "кристаллом вечной благодарности и уважения нашей парии и народа" к военнослужащим и "эпохальным великолепным монументом, символизирующим доблесть лучших сыновей корейского народа".

Ким Чен Ын отдал дань памяти павшим военным и указал, что "в этом мире никто не может победить армию, бойцы которой с абсолютной преданностью приказу партии не жалеют своей жизни во имя достоинства и чести своей Родины".

Затем верховный главнокомандующий дал указания относительно дальнейшего строительства музея, начавшегося в октябре 2025 года, и сфотографировался на память вместе с офицерами и солдатами, принимающими участие в его возведении.