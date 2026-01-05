WP: некоторые дипломаты США сравнили события в Венесуэле с оккупацией

Представители Соединенных Штатов не желают работать в посольстве в Каракасе, в случае его открытия, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Некоторые американские дипломаты выразили нежелание работать в посольстве США в Каракасе в случае его открытия, поскольку посчитали это схожим с тем, чтобы представлять оккупационные силы. Об этом сообщила 5 декабря газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента.

Как он уточнил, некоторые кадровые дипломаты США выразили готовность к работе в американском посольстве в Венесуэле, при этом "другие дипломаты отвергли это назначение, заявив, что это было бы схоже с тем, чтобы представлять оккупационные силы".

Как сообщило ранее информационное агентство Associated Press, американская администрация составляет планы возобновления работы посольства США в Каракасе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующее распоряжение. Агентство, ссылаясь на неназванного сотрудника Госдепартамента США, отметило, что идет работа, направленная на то, чтобы повторно открыть американскую дипломатическую миссию в Каракасе. Однако, как подчеркнул этот представитель внешнеполитического ведомства, решение о возобновлении деятельности посольства не принято. На восстановление такой работы может потребоваться несколько месяцев. В Госдепе пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить приведенную в этой публикации информацию.

Об отзыве из Каракаса персонала американского посольства и его закрытии Госдепартамент объявил в середине марта 2019 года. В обнародованном от имени Майкла Помпео, являвшегося тогда госсекретарем США, заявлении говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. После этого интересы США в Венесуэле представляла Швейцария. Кроме того, весной 2019 года американское правительство потребовало от работавших в Вашингтоне дипломатов Венесуэлы покинуть посольство и впоследствии фактически передало его силам венесуэльской оппозиции.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.