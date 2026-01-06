Эксперт Головатюк назвал ЕС главным фактором влияния на власти Молдавии

Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз и его структуры стали главным кредитором Молдавии за последние пять лет, когда у власти в республики находится правительство Партии действия и солидарности (ПДС). Согласно данным, которые приводит в своем телеграм-канале доктор экономических наук Владимир Головатюк, с 2021 по 2025 год внешний долг правительства увеличился в 2,1 раза, в том числе перед МВФ - на 78%, перед Всемирным банком - на 58%, а перед структурами Евросоюза - в 2,5 раза, в том числе перед Еврокомиссией - в 7,3 раза.

"Лишь за [прошлый] год прямой долг правительства перед Еврокомиссией увеличился более чем в 2 раза. К тому же, в госбюджете на 2026 год предусмотрено получить $980 млн, в том числе из Евросоюза $685 млн или 68%. Таким образом, после прихода к власти ПДС структуры ЕС стали основным кредитором правительства. <…> Вероятно, этим объясняются внешнеполитические предпочтения лидеров ПДС. Как говорится, у кого деньги, тот и заказывает музыку", - отметил Головатюк.

По данным эксперта, информация на 30 сентября 2025 года указывает на то, что внешний долг правительства Молдавии составил $4,7 млрд. Среди кредиторов правительства выделяют МВФ (29% общей задолженности кабмина), Всемирный банк (27%), Еврокомиссию (16%), Европейский инвестиционный банк (10%), Европейский банк реконструкции и развития (4,9%), правительство Франции (4%) и Банк развития Совета Европы (1,4%). В целом доля европейских кредиторов достигла 36,5%.

Молдавия переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует акции протеста. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". На фоне экономического кризиса в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, ее преемник Дорин Речан после двух лет руководства кабинетом отказался возглавить новое правительство после парламентских выборов в сентябре 2025 года, которые вновь выиграла ПДС. Действующий кабинет министров был сформирован молдавским экономистом Александром Мунтяну.