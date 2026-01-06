Катар может стать посредником между Венесуэлой и США по просьбе одной из сторон

ДОХА, 6 января. /ТАСС/. Власти Катара готовы использовать имеющиеся каналы связи для посредничества между Венесуэлой и США, если одна из сторон направит соответствующий запрос. Об этом сообщил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Как вы знаете, Катар в прошлом был успешным посредником между Венесуэлой и Соединенными Штатами. И эти каналы связи готовы к использованию, если нас попросит об этом одно из правительств", - сказал дипломат на брифинге. Он подчеркнул, что Доха "крайне обеспокоена" происходящим в Венесуэле и рассматривает ситуацию не только как внутреннюю проблему страны, но и как вопрос стабильности региона в целом.

Отвечая на вопрос о контактах с властями Венесуэлы после атаки США на Каракас, представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что дипломатические отношения с правительством республики остаются прежними. "Каналы связи остаются открытыми с обеими сторонами. <...> На данный момент отношения с правительством Венесуэлы такие же, как и раньше, действуют те же дипломатические механизмы", - пояснил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в этой латиноамериканской республике было введено чрезвычайное положение. Лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены в США. МИД Катара выразил глубокую обеспокоенность событиями в Венесуэле, заявив о готовности Дохи содействовать любым усилиям, нацеленным на мирное урегулирование ситуации.