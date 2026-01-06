Сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу со словами поддержки

Родина в хороших руках, подчеркнул Герра Мадуро

КАРАКАС, 6 января. /ТАСС/. Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра Мадуро выступил в Федеральном законодательном дворце Национальной ассамблеи (парламента) республики в ходе избрания нового состава ведомства на 2026-2031 годы. Он уверен, что вскоре его отец вернется домой.

"Папа, ты вырастил всех нас сильными людьми. Мы будем исполнять свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", - сказал в слезах парламентарий в ходе заседания, кадры транслировало государственное телевидение Венесуэлы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

5 января Мадуро и его жена предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.