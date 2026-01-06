Штат Флорида может завести дело против Мадуро

В качестве возможных обоснований для возбуждения дела губернатор штата Рон Десантис указал правонарушения, связанные с контрабандой наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Флорида рассматривает возможность возбуждения дела на уровне штата в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис.

"Мы очень серьезно изучаем <...> возможность возбуждения дела на уровне штата в отношении Николаса Мадуро", - сказал он на пресс-конференции в городе Клируотер.

В качестве возможных обоснований для возбуждения дела Десантис указал правонарушения, связанные с контрабандой наркотиков, а также якобы поощрением эмиграции преступников из Венесуэлы во Флориду.

В понедельник Мадуро вместе с женой впервые предстали перед судом в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, оба не признали вину по инкриминируемым им обвинениям. Американские власти обвиняют венесуэльского лидера в сговоре в целях наркотерроризма, сговоре в целях ввоза в США кокаина, владении оружием и взрывными устройствами, а также в сговоре в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.