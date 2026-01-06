Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону альянса в Прибалтике

Стороны говорили о продлении Канадой возглавляемой ею миссии Reassurance

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже обсудил оборону восточного фланга альянса в Прибалтике, а также сотрудничество по Арктике. Об этом говорится в сообщении офиса главы канадского правительства.

В частности, стороны говорили о продлении Канадой возглавляемой ею миссии Reassurance, в рамках которой в Прибалтике была развернута многонациональная бригада. "Премьер-министр Карни также подтвердил важность Арктики для безопасности альянса, отметив, что арктические союзники усиливают свои оборонные возможности во всем регионе", - сказано в сообщении.

Кроме того, они затронули вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине. Карни подчеркнул, что общий вклад Канады в программу по поставкам вооружений Киеву PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) составил 892 млн канадских долларов ($648,04 млн). Кроме того, стороны обсудили вопрос об увеличении Канадой военных расходов в ближайшее десятилетие.

Карни прибыл в Париж для участия во встрече "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.