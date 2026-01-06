Экс-советник генсека ОБСЕ видит сигнал Зеленскому в операции США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп откровенно недолюбливает Владимира Зеленского, заявил Ральф Боссхард

ЖЕНЕВА, 6 января. /ТАСС/. Операция США в Венесуэле должна была в том числе стать сигналом Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Да, я тоже вижу сигнал Зеленскому", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать точку зрения, согласно которой в событиях в Венесуэле можно разглядеть сигнал Зеленскому, которого президент США Дональд Трамп откровенно недолюбливает.

"Зеленский наверняка будет нервничать, особенно теперь, когда его кадровые перестановки, по-видимому, вызвали недовольство даже среди украинского генералитета, - пояснил военный. - В любом случае американский переворот стал предупреждением всем непослушным правительствам мира".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.