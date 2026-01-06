Постпред США при НАТО: окончание конфликта на Украине может быть близко

По итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января стоит ожидать финализации некоторых соглашений, заявил Мэтью Уитэкер

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер © AP Photo/ Paul Vernon

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер высказал предположение, что стороны конфликта на Украине находятся "на пороге" мирного урегулирования.

"Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения", - сказал он в эфире телеканала Fox News . По оценке дипломата, по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января стоит ожидать финализации некоторых соглашений, в том числе согласования проекта рамочного документа о гарантиях безопасности Украины.

В Париже проходит встреча "коалиции желающих". По информации агентства Bloomberg, европейские лидеры и американские официальные лица рассчитывают согласовать планы предоставления гарантий безопасности Киева.