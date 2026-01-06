Трамп: США ускорят темпы производства оружия

Подрядчикам в военно-промышленном комплексе говорят, чтобы они начали выпускать продукцию быстрее, подчеркнул американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ускорить темпы производства вооружений, в том числе для союзников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям [американского военно-промышленного комплекса]", - сказал американский лидер, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США и комментируя темпы выпуска вооружений.

"У нас лучшие вооружения в мире. Но на их получение, в том числе союзниками, уходит слишком много времени", - утверждал американский лидер. "Мы говорим подрядчикам в военно-промышленном комплексе, чтобы они начали выпускать продукцию быстрее", - отметил Трамп.