NYT: администрация Трампа проведет брифинг по Венесуэле для сенаторов

По информации газеты, представители Демократической партии критикуют проведение военной операции без согласования с конгрессом

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Высокопоставленные представители американской администрации проведут в среду брифинг для членов Сената Конгресса США по военной операции в Венесуэле, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, мероприятие пройдет в закрытом формате. В брифинге примут госсекретарь США Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава американского Минюста Пэм Бонди. В понедельник они уже провели беседу с законодателями, но в более узком составе - на встречу были приглашены восемь лидеров Палаты представителей и Сената, а также председатели трех профильных комитетов.

Представители Демократической партии критикуют проведение военной операции без согласования с конгрессом. В частности, лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) заявил в интервью телеканалу NBC News, что действия США в Венесуэле были не чем иным, как "актом войны" и, следовательно, должны были предварительно быть согласованы с американскими законодателями.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что были нанесены масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.