Трамп заявил, что при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев

Операцию по захвату американский лидер назвал "замечательной" и "очень сложной"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло множество военнослужащих, в основном кубинцев.

Операцию по захвату Трамп назвал "замечательной" и "очень сложной". "Только представьте себе - никто не был убит [с американской стороны]. С другой стороны, к сожалению, было убито множество людей, солдат, в основном - кубинцев", - заявил он, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.

"Они знали, что мы придем, они были защищены, а наши парни не были", - продолжил Трамп, вновь выразив мнение о том, что операция была проведена "блестяще с тактической точки зрения".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в воскресенье, что в результате операции США по похищению Мадуро и его жены Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца". На острове объявлен двухдневный траур.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что были нанесены масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.