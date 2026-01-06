Трамп заявил, что жена ненавидит его танцы на публике

Американский лидер назвал Меланию Трамп очень стильной и утонченной

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда ее муж, американский президент Дональд Трамп танцует на публике.

"Кстати, моя жена ненавидит, когда я это делаю", - сказал американский лидер, имея в виду свои танцы на публике. "Вы знаете, она очень стильная и утонченная. Она говорит: "Это настолько не по-президентски!" <...> Она ненавидит, когда я танцую", - заявил Трамп, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США. Законодатели встретили признание Трампа смехом и аплодисментами.

Глава администрации США также напомнил, что его сторонникам нравится, когда он слегка пританцовывает под музыку на различных публичных мероприятиях. Однако, Мелания Трамп, по словам президента, говорит ему в таких случаях, что сторонники просто не хотят его обижать.