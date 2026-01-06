Гамбия содействует РФ для скорейшего открытия посольства в Банжуле

Гамбия уже открыла посольство в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Гамбия содействует России для скорейшего открытия российского посольства в столице африканской республики Банжуле. Об этом заявил ТАСС глава МИД Гамбии Серин Моду Нджье.

"Гамбия уже открыла посольство в Москве. Россия также планирует сделать это. И мы содействуем как можно более скорому открытию и учреждению дипломатической миссии в Банжуле", - сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне подписал распоряжение об открытии посольства России в столице Республики Гамбия. Дипломатические отношения Гамбии с СССР установлены 17 июля 1965 года. В декабре 1991 года РФ была признана правопреемницей СССР.



​​​​