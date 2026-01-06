Трамп: демократы боятся проиграть выборы из-за проверок личностей избирателей

Представители Демократической партии голосуют против таких вещей, как удостоверение личности избирателя и другое, что почти равнозначно удостоверению личности избирателя, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии боятся проиграть выборы в случае введения обязательной идентификации личности избирателей.

"Мы хотим удостоверений личности избирателей, идентификации избирателей. Единственная причина, из-за которой кто-то не хочет этого, заключается в желании обмануть", - сказал президент, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса США.

"Они голосуют против таких вещей, как удостоверение личности избирателя и другое, что почти равнозначно удостоверению личности избирателя. Но когда кто-то говорит, нет, мы не хотим удостоверения личности избирателя, это означает, что они мошенники. И общественность это понимает", - добавил Трамп. "Если вы вынесете это на голосование, я полностью поддержу это. Все это просто здравый смысл в плане выборов, и они (представители Демократической партии - прим. ТАСС) будут бороться с этим как сумасшедшие, потому что они жульничают. Это единственный способ, которым они могут выиграть", - резюмировал Трамп.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей (435 человек) и треть сенаторов (33). В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.