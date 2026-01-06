Трамп: президенты США должны проходить тесты на когнитивные способности

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Всех президентов и вице-президентов США следует обязать проходить тесты на когнитивные способности. Такое мнение высказал нынешний американский лидер Дональд Трамп.

"Нам следует подвергать этим когнитивным тестам всех, верно? <...> Считаю, что каждому президенту и вице-президенту следует предписать проходить когнитивные тесты <...>. Разве это не было бы хорошо?" - заявил Трамп, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.

При этом Трамп в очередной раз подверг резкой критике своего предшественника на посту главы вашингтонской администрации - демократа Джо Байдена, в том числе поставил под сомнение его умственные способности. "Никогда не мог найти выходы [со сцены на публичных мероприятиях]", - сказал про Байдена Трамп. "Он не понимал, что вообще происходило", - убежден президент США. С его точки зрения, "итоги выборов [в США в 2020 году] были подтасованы". "Он (Байден - прим. ТАСС) не имел никакого представления о том, что случилось", - полагает Трамп.

Он также критиковал 44-го президента США демократа Барака Обаму, который находился у власти в 2009-2017 годах. "Никого нет хуже, чем Обама", - убежден Трамп.