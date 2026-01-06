ČTK: главы МИД Чехии и Украины обсудили отношение чешского общества к украинцам

Речь шла также о перспективах сотрудничества двух стран

ПРАГА, 6 января. /ТАСС/. Отношение чешского общества к находящимся в республике украинцам обсудили министры иностранных дел Чехии Петр Мацинка и Украины Андрей Сибига. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Главы МИД провели во вторник телефонный разговор. Речь шла также о перспективах сотрудничества двух стран. Мацинка, как отметило агентство, планирует в ближайшее время посетить с визитом Украину.

Телефонный разговор министров состоялся на следующий день после встречи Мацинки с послом Украины в Чехии Василием Зварычем, который резко высказался в адрес председателя Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Томио Окамуры. Спикер в новогоднем видеообращении к согражданам раскритиковал предоставление оружия Украине и киевское руководство, выступил против реализации планов вступления этой страны в Евросоюз.

Руководитель чешской дипломатии назвал ранее выступление посла неуместными. На сегодня этот вопрос закрыт и стороны, как следует из сообщения ČTK, не намерены к нему возвращаться. "Взаимная коммуникация будет осуществляться в дальнейшем по дипломатическим каналам, а если потребуется - при личном общении (представителей Чехии и Украины)", - привело агентство слова Мацинки.