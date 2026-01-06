Трамп убежден, что Демпартия вновь попытается подвергнуть его импичменту

Президент США призвал республиканцев победить на промежуточных выборах в Конгресс, чтобы избежать этого

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американский президент-республиканец Дональд Трамп прогнозирует, что Демократическая партия США в случае победы на предстоящих в ноябре промежуточных выборах вновь предпримет попытку подвергнуть его импичменту.

"Вы должны победить на промежуточных выборах. Потому что, если мы не победим на промежуточных выборах, <...> они найдут основание для того, чтобы подвергнуть меня импичменту. Меня подвергнут импичменту", - сказал про демократов Трамп, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США. На промежуточных выборах будет переизбираться треть Сената Конгресса и вся Палата представителей.

Кроме того, президент США выразил мнение о том, что Республиканской партии США следовало предпринять попытку импичмента его предшественника на посту главы государства - демократа Джо Байдена. "Нам следовало подвергнуть Джо Байдена импичменту по сотне различных поводов", - полагает нынешний глава американской администрации.

Трамп является первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды. Оба случая касались его первого президентского срока, имели место в 2019 и 2021 годах и были отклонены в Сенате Конгресса.

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены могут предложить провести голосование относительно того, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета Палаты представителей, где проводится изучение обвинений. В случае подтверждения их оснований готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение полного состава Палаты представителей. Для его утверждения требуется простое большинство голосов. В случае положительного решения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.