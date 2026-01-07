ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией

По сведениям источников телеканала, от Каракаса также требуют согласия на "эксклюзивное сотрудничество с США в сфере нефтепроизводства"

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американская администрация требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией в качестве условия для наращивания нефтедобычи. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон выдвинул исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес несколько требований. Во-первых, Боливарианская Республика должна будет "выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи". Во-вторых, от Каракаса требуют согласия на "эксклюзивное сотрудничество с США в сфере нефтепроизводства", отмечает ABC News.