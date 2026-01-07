ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Fox: во время операции в Венесуэле пострадали семь военных США

Пять из них уже вернулись в строй
Редакция сайта ТАСС
01:44

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Семь американских военнослужащих были ранены при проведении операции США против Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По его данным, пять из них уже вернулись в строй, еще двое - восстанавливаются. "Они получают отличную медицинскую помощь и находятся на пути к выздоровлению", - сказал телеканалу неназванный чиновник американской администрации.

Агентство Associated Press уточняет, что речь идет об огнестрельных и осколочных ранениях.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нескольких раненых и отсутствии погибших среди американских военных. 

