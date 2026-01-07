WP: США считают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек

Издание пишет, что среди убитых были военные из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что при проведении США операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая гражданских лиц. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам одного из ее источников, "не менее 67 человек были убиты" из-за проведения этой операции. Другой источник отметил, что число жертв составляет "примерно от 75 до 80". В публикации уточняется, что среди убитых военные из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что при проведении упомянутой операции погибло множество военнослужащих, в основном кубинцев. Он назвал операцию "замечательной" и "очень сложной".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее сообщил, что из-за действий США по похищению Мадуро и его жены Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца". На острове объявлен двухдневный траур. Власти Венесуэлы объявили 7-дневный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате агрессии США.