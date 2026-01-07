Туадера: ЦАР в отношениях с Францией будет исходить из собственных интересов

Президент республики сообщил, что они вместе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном разработали дорожную карту по взаимодействию

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика будет исходить в отношениях с Францией из собственных интересов, заявил в интервью ТАСС после победы на выборах президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Был такой период, когда наше сотрудничество шло довольно тяжело, и было много взаимного недопонимания. Конечно, отношения были весьма напряженными, но президент [Эмманюэль] Макрон и я лично приложили усилия, чтобы выработать дорожную карту. Это позволило нам выстроить четкие правила и наладить сотрудничество, - отметил Туадера. - По многим направлениям отношения сейчас развиваются успешно, с полным уважением к нашему суверенитету. Но даже если нам приходится сталкиваться с трудностями, мы будем всегда защищать наш суверенитет и принимать решения в интересах Центрально-Африканской Республики".

"Нет, я не говорю, что он [Макрон] не искренен. Мы разработали дорожную карту с пунктами, по которым договорились работать. И на данный момент все идет хорошо. В этом смысле все в порядке", - добавил Туадера.

28 декабря 2025 года в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. 6 января Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов. Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.