В Берлине почти 20 тыс. домохозяйств пятый день остаются без света

Электроснабжение планируется восстановить после обеда 8 января

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. В Берлине около 19,9 тыс. домохозяйств и 850 предприятий уже пятый день остаются без электричества из-за поджога подвесного кабельного моста. Об этом сообщил оператор - компания Stromnetz Berlin на своей интернет-странице.

Как ожидается, полностью энергоснабжение удастся восстановить только после обеда 8 января. Утром 7 января оператор подключил к сети еще около 2 тыс. домохозяйств и примерно 100 предприятий.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу же не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Власти Берлина ранее объявили режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих собой угрозу госбезопасности.