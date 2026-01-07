Туадера рассказал о своем общении с Путиным

Президент Центрально-Африканской Республики сообщил, что его беседы с российским лидером всегда проходят в теплой, дружеской атмосфере

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера рассказал в первом интервью ТАСС после победы на выборах о своем общении с президентом России Владимиром Путиным.

"Он проявляет большой интерес к Центрально-Африканской Республике. Наши беседы с президентом Путиным всегда проходят в теплой, дружеской атмосфере, с глубоким взаимным уважением", - отметил он.

Туадера был с визитом в Москве в январе 2025 года. В рамках визита состоялась первая личная встреча Путина и главы ЦАР с июля 2023 года - тогда президенты провели двусторонние переговоры на полях петербургского саммита Россия - Африка. В ноябре 2025 года главы государств беседовали по телефону: они обсудили дружественные отношения стран в различных сферах, а также обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом.