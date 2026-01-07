Вулин: военный нейтралитет остается постоянным выбором Сербии

Экс-министр обороны страны отметил, что это невозможно пересмотреть решением отдельных политиков

Редакция сайта ТАСС

Александар Вулин © Александр Дзюба/ ТАСС

БЕЛГРАД, 7 января /ТАСС/. Военный нейтралитет является неизменным политическим выбором Сербии и не может быть пересмотрен решением отдельных политиков. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер Сербии, экс-министр обороны страны Александар Вулин.

"В Стратегии национальной обороны четко указано, что Сербия является военно-нейтральным государством. Это уже не вопрос, который может решать какой-то политик. Это вопрос парламента, это вопрос нации. Следовательно, военный нейтралитет остается постоянным политическим выбором Сербии. Чтобы это изменилось, должно измениться очень многое, - отметил он.

"Единственный способ сохранить военный нейтралитет - быть военной силой. Быть способными защищать свою территорию и свои интересы. В той Стратегии национальной обороны, которую мы тогда приняли, мы также указали, что любое нападение на Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины - прим. ТАСС) и на сербов, где бы они ни проживали, является также нападением на Сербию. Вы должны быть в состоянии защитить и себя, и сербов, где бы они ни жили. В этом и заключается суть нашей военной нейтральности", - добавил Вулин.

По словам экс-главы оборонного ведомства, именно военный нейтралитет позволил Сербии избежать втягивания в текущие вооруженные конфликты. "Если бы у нас не было военного нейтралитета, вы действительно думаете, что нас уже не использовали бы тем или иным образом для участия в украинском конфликте?" - задался он вопросом.

По его словам, Белград сознательно отказывается от участия в военных блоках. "Один из аргументов, которыми мы обосновывали военный нейтралитет и наш отказ от членства в НАТО, заключался в том, что мы не хотим вести войны, которые не являются нашими. Мы не хотим быть частью организации, где кто-то прикажет нам ехать и погибать в Афганистане. <...> Военный нейтралитет - это наш выбор не воевать против братьев и не вести чужие войны", - указал он.

Военный альянс у границ Сербии

Как отметил собеседник агентства, политика военного нейтралитета сегодня сталкивается с серьезными внешними вызовами. "Посмотрите, насколько это все для нас является серьезным вызовом. Почти незаметно был сформирован военный союз, в который входят Словения, Хорватия, Албания и так называемое Косово. Страны НАТО плюс одна территория. С единственной целью: окружить Сербию. Только чтобы окружить Сербию, ни для чего другого. Против кого страны НАТО создают союз внутри союза? Против кого? Только против нас. Других нет", - пояснил он.

Говоря о более широкой конфигурации безопасности, он обратил внимание на решения, принимаемые в Европе. "Европа в переговорах с США обязалась увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП. И не только это, но и осуществлять закупки вооружений исключительно в США. Что бы это означало для Сербии, если бы мы изменили свою позицию? Нам пришлось бы иметь такой же военный бюджет, а также выбросить все имеющееся у нас оружие, или отдать его Украине и закупить новое вооружение исключительно в США. Откуда у нас деньги на это? Откуда у нас люди, умеющие пользоваться новым оружием? И сколько лет на это потребуется?" - подчеркнул он.

При этом, по словам бывшего вице-премьера, западные страны закрывают глаза на милитаризацию Косово. "Крайне показательно, что никто не реагирует на то, что США и Турция активно вооружают так называемое Косово. И они этого не скрывают. Косово закупает вертолеты Black Hawk, американские гаубицы, строит заводы по производству боеприпасов, совместно с Турцией закупает дроны, отправляет пилотов и офицеров на обучение и формирует союз с Хорватией, Словенией и Албанией. А затем один из секретарей НАТО заявляет, что он об этом не был информирован, не знал. Теперь знает", - добавил он.