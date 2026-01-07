Туадера рассказал, что всегда рад побывать в России

Президент Центрально-Африканской Республики был с визитом в Москве в январе 2025 года

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера рассказал в первом интервью ТАСС после победы на выборах, что всегда рад побывать в России.

"Тем не менее мы всегда рады возможности посетить Россию. Мы уже бывали там несколько раз и всегда стремимся вновь вернуться, в том числе, чтобы посетить туристические места вашей страны", - сказал он.

Туадера был с визитом в Москве в январе 2025 года. В рамках визита состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и главы ЦАР с июля 2023 года - тогда президенты провели двусторонние переговоры на полях петербургского саммита Россия - Африка. В ноябре прошлого года главы государств беседовали по телефону: они обсудили дружественные отношения стран в различных сферах, а также обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом.