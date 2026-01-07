В Сирии ввели комендантский час в курдских районах Алеппо

Правительство открыло гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из опасных кварталов

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Оперативное командование сирийских вооруженных сил объявило закрытыми военными зонами курдские районы Ашрафия и Шейх-Максуд на севере города Алеппо. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны арабской республики в X.

"Мы объявляем о введении в среду комендантского часа в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд начиная с 15:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС), - говорится в заявлении. - Призываем гражданское население держаться подальше от позиций, занимаемых отрядами курдских ополченцев". В нем указывается, что власти открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей в районе развилки Лирамун.

Ранее армейское командование обвинило курдскую коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС) в срыве достигнутого 6 января соглашения о перемирии и возобновлении обстрелов жилых кварталов Алеппо и правительственных войск. "Нашими законными целями становятся все объекты СДС на севере Алеппо после продолжающихся вероломных нападений", - подчеркивалось в коммюнике.

По данным телеканала Al-Ikhbariya, жертвами интенсивных перестрелок в северной столице Сирии стали по меньшей мере 4 человека, еще 10, включая женщин и детей, получили ранения.

6 января СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил в Алеппо, в результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд.