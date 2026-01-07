Dabanga: в Судане из-за атаки беспилотника погибли минимум 10 мирных граждан

НАЙРОБИ, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в городе Эль-Обейд, столице штата Северный Кордофан, в результате удара беспилотника движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) по жилому району. Об этом сообщила радиостанция Dabanga.

По данным вещательной корпорации, дрон попал в дом и убил в том числе девять членов одной семьи, включая женщин и детей. Несколько соседей также получили ранения.

Атака, отметила радиостанция, произошла на фоне резкой эскалации конфликта в Судане с начала года. Суданские вооруженные силы и СБР активизировали использование беспилотников, совершив как минимум восемь ударов за пять дней как по военным, так и по гражданским объектам. Местные правозащитные и гуманитарные организации утверждают, что жертвами последней эскалации стали более 150 мирных жителей, еще десятки получили ранения.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в расположенных на западе и юге регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.