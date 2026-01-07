Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

Республиканец заявил, что администрация Соединенных Штатов не собирается владеть республикой "вечно"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Администрация США намерена управлять Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро, но не будет делать из латиноамериканской страны свою колонию и владеть ей "вечно". Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

"[Президент США Дональд] Трамп хочет, чтобы все поняли, что он всем заправляет. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой. Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией Соединенных Штатов, но мы ей управляем", - сказал законодатель порталу Semafor.

Журналисты портала запросили комментарий Грэма и других членов американского Конгресса, чтобы лучше понять позицию администрации США по Венесуэле. Госсекретарь США Марко Рубио 4 января заявлял, что Вашингтон не имеет в виду "управление" Венесуэлой в прямом смысле этого слова. Вашингтон, по его словам, хочет "управлять направлением будущего Венесуэлы". Позднее в тот же день Трамп заявил журналистам, что не преувеличивает и что его администрация "у власти" в Венесуэле.

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил Semafor, что Рубио в действительности "очень осторожен" и не называет Мадуро "преступником", поскольку все обстоятельства выясняют правоохранительные органы. Слова Трампа Кеннеди не "воспринимает буквально". "Я не думаю, что он имеет в виду буквально управление страной", - отметил законодатель.

Чиновник администрации Трампа сказал порталу, что позиции госсекретаря и президента "последовательны" и не противоречат друг другу. "Оба говорили о том, чтобы максимально использовать рычаги влияния в отношении оставшихся элементов [власти] Венесуэлы и обеспечить их сотрудничество с США путем прекращения потока нелегальной миграции, остановки потоков наркотиков, восстановления нефтяной инфраструктуры и совершения действий во благо венесуэльского народа", - отметил собеседник издания.

Администрация США сейчас решает, что делать с нефтью Венесуэлы, когда проводить выборы и сотрудничать ли с и.о. президента Делси Родригес. Трамп уже назначил группу советников для выработки пути к определению будущего Венесуэлы, пишет портал. В эту группу входят, помимо Рубио, замглавы администрации Стивен Миллер, глава Пентагона Пит Хегсет и министр энергетики Крис Райт. Ключевые вопросы будущего Венесуэлы американские чиновники, в число которых Рубио, Хегсет, генпрокурор Пэм Бонди и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, будут обсуждать на брифингах в Конгрессе 7 января.

Операция в Венесуэле

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.